Мэрия Кемерово объяснила появление странного фото стадиона у школы №36

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Кемерово, 4 октября. Администрация Кемерово прокомментировала странную фотографию стадиона около школы №36 в Рудничевском районе.

Сообщается, что часть стадиона была отгорожена для того, чтобы не мешать строительной технике, так как рядом возводится здание новой школы, рассчитанной на 1050 детей.

Напомним, что во вторник в социальных сетях опубликовали фотографию, на которой видно, что часть стадиона с куском беговой дорожки огорожена строительным забором. Отмечалось, что за забором уже возникла нелегальная парковка, что вызвало возмущение жителей Кемерово.

Ранее RT на русском сообщало, что в Кемерово из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм судебный пристав-исполнитель опечатал на 50 суток помещения детского сада, в котором обнаружен радиоактивный газ радон.