Обрушившееся здание в Улан-Удэ едва не снесло остановку транспорта

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Улан-Удэ, 4 октября. Кирпичное здание, обрушившееся во вторник в Улан-Удэ, едва не засыпало остановку общественного транспорта.

Сообщается, что инцидент произошел около пяти часов вечера на улице Жердеевка в Октябрьском районе города. По счастливому стечению обстоятельств, в момент обрушения на остановке никого не было.

Отмечается, что рядом с домом также находилась парковка, которая в результате обрушения была засыпана обломками кирпича и штукатурки.

Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Улан-Удэ пьяный мужчина пырнул друга ножом.