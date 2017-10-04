Обрушившееся здание в Улан-Удэ едва не снесло остановку транспорта
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Улан-Удэ, 4 октября. Кирпичное здание, обрушившееся во вторник в Улан-Удэ, едва не засыпало остановку общественного транспорта.
Сообщается, что инцидент произошел около пяти часов вечера на улице Жердеевка в Октябрьском районе города. По счастливому стечению обстоятельств, в момент обрушения на остановке никого не было.
Отмечается, что рядом с домом также находилась парковка, которая в результате обрушения была засыпана обломками кирпича и штукатурки.
Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей.
Ранее Газета.ру сообщала, что в Улан-Удэ пьяный мужчина пырнул друга ножом.