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Несколько домов в Йошкар-Оле в среду останутся без холодной воды
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    Несколько домов в Йошкар-Оле в среду останутся без холодной воды

    3:57  4 Октября 2017  /обновлено: 3:59  04 Октября 2017
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    Несколько домов в Йошкар-Оле в четверг останутся без холодной воды

    Йошкар-Ола, 4 октября. Пресс-служба администрации Йошкар-Олы сообщила, что в среду будет ограничена подача холодной воды в ряд домов на улице Мира.

    В сообщении горадминистрации говорится, что воды не будет 4 октября с 9:00 до 17:00 в домах номер 27а и 27г на улице Мира.

    Как пояснили в городском Водоканале, ограничение вызвано заменой водопроводных труб диаметром 50 в доме на Мира, 27а, говорится в материале ИА «МедиаПоток».

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин не заметил отремонтированных к его приезду в Йошкар-Олу дорог.

    Автор: Ирина Новикова
    #йошкар-ола #отключение воды
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