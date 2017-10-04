Несколько домов в Йошкар-Оле в четверг останутся без холодной воды

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Йошкар-Ола, 4 октября. Пресс-служба администрации Йошкар-Олы сообщила, что в среду будет ограничена подача холодной воды в ряд домов на улице Мира.

В сообщении горадминистрации говорится, что воды не будет 4 октября с 9:00 до 17:00 в домах номер 27а и 27г на улице Мира.

Как пояснили в городском Водоканале, ограничение вызвано заменой водопроводных труб диаметром 50 в доме на Мира, 27а, говорится в материале ИА «МедиаПоток».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин не заметил отремонтированных к его приезду в Йошкар-Олу дорог.