Ученые обнаружили на Марсе останки живых существ

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Москва, 4 октября. Ряд палеонтологов заявил о находке на Марсе останков живых существ.

Сообщается, что специалисты изучили фотографии, сделанные в 2013 году на поверхности Марса космическим зондом Curiosity.

Так, эксперты утверждают, что на одном из снимков, можно разглядеть череп, который похож по очертаниям на останки динозавра. По всей вероятности, обладатель черепа был травоядным.

Также ученые обнаружили останки, напоминающие череп птицы археоптерикса. А еще на одном снимке был найдет череп современного гепарда.

Ранее Газета.ру сообщала, что жители Земли смогут услышать, как звучит Марс. Миссия ExoMars-2020 планирует обнародовать диктофонные записи с поверхности Красной планеты.