Азаров заявил, что масштаб политических репрессий на Украине уже нельзя игнорировать

В Избранное

Москва, 4 октября. Масштаб политических репрессий на Украине стал настолько велик, что его больше нельзя игнорировать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В своем Facebook он указал, что ситуация с правами человека на Украине вызывает серьезную тревогу, не оставляя равнодушной даже такую организацию, как ООН.

«Масштаб политических репрессий в Украине стал настолько велик, что его больше нельзя не замечать, он просто выходит за пределы страны», – написал Азаров.

Он выразил надежду, что ЕС и США внесут изменения в свою политику, перестав закрывать на нарушения прав человека на Украине.