Азаров заявил, что масштаб политических репрессий на Украине уже нельзя игнорировать
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Москва, 4 октября. Масштаб политических репрессий на Украине стал настолько велик, что его больше нельзя игнорировать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В своем Facebook он указал, что ситуация с правами человека на Украине вызывает серьезную тревогу, не оставляя равнодушной даже такую организацию, как ООН.
«Масштаб политических репрессий в Украине стал настолько велик, что его больше нельзя не замечать, он просто выходит за пределы страны», – написал Азаров.
Он выразил надежду, что ЕС и США внесут изменения в свою политику, перестав закрывать на нарушения прав человека на Украине.