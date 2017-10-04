Азаров заявил, что требования МВФ и Всемирного банка нарушают суверенитет Украины

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Киев, 4 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что требования, предъявляемые к Украине Международным валютным фондом и Всемирным банком, идут вразрез с суверенитетом страны.

«Скажите, в Конституции какой суверенной страны (тем более, про которую постоянно кричат «Слава Украине») допускается проведение внутренней политики под диктовку международных организации? Ни в какой, и в нашей Конституции тоже», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что МВФ и Всемирный банк хотят, чтобы в 2018-2020 годах на Украине не проводились повышение и индексация пенсий. Также он напомнил, что, согласно требованиям, время, проведенное в ВУЗе, не должно учитываться в пенсионном стаже.

Политик отметил, что власти страны должны дать жесткий ответ на подобные требования международных организаций.