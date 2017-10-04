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Жителям Александровки в Ростове-на-Дону на день отключат холодную воду
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    Жителям Александровки в Ростове-на-Дону на день отключат холодную воду

    2:25  4 Октября 2017
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    Жителям Александровки в Ростове-на-Дону на день отключат холодную воду

    Ростов-на-Дону, 4 октября. Жители некоторых домов Александровки, расположенной в Ростове-на-Дону, 4 октября останутся без холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.

    Подача холодной воды будет отключена с 08:30, а вновь воду дадут в 06:00 5 октября.

    Кроме того, воду отключат в следующих границах: поселок Геофизиков, поселок Адамас, Котельная проспекта 40 лет Победы, 308/5, а также: проспект 40 лет Победы, 51-117а - от переулка Молочный до проспекта 40 лет Победы, 340;  и от проспекта 40 лет Победы до улицы Кржижановского.

    Коммунальные службы города уже принесли свои извинения горожанам за предстоящие неудобства.

     

    Автор: Алексей Громов
    #вода #ростов на дону
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