Жителям Александровки в Ростове-на-Дону на день отключат холодную воду

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Ростов-на-Дону, 4 октября. Жители некоторых домов Александровки, расположенной в Ростове-на-Дону, 4 октября останутся без холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.

Подача холодной воды будет отключена с 08:30, а вновь воду дадут в 06:00 5 октября.

Кроме того, воду отключат в следующих границах: поселок Геофизиков, поселок Адамас, Котельная проспекта 40 лет Победы, 308/5, а также: проспект 40 лет Победы, 51-117а - от переулка Молочный до проспекта 40 лет Победы, 340; и от проспекта 40 лет Победы до улицы Кржижановского.

Коммунальные службы города уже принесли свои извинения горожанам за предстоящие неудобства.