Россияне прокомментировали требование МИД Украины об отмене призыва в Крыму

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Москва, 4 октября. Российские пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к требованию Министерства иностранных дел Украины об отмене призыва в армию в Крыму.

Многие пользователи запостили новость об этом со смеющимися смайликами и ироничными комментариями.

Некоторые предположили, что причиной данного требования стал недостаток солдат в украинской армии. Другие саркастично предложили неожиданный ответ украинской стороне в виде призыва в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

«Как уже достали эти политические клоуны. Им ли решать дела НАШИХ ребят», — написал пользователь под ником Нефритовый.

Некоторые просто сопроводили новость смешными видеороликами с отрывками из фильмов.

МИД Украины требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму pic.twitter.com/wmIpLNS0lD — Петрович® (@Petrovichmos) October 3, 2017

Ранее RT на русском сообщало, что Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором потребовало от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя.