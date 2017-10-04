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Россияне прокомментировали требование МИД Украины об отмене призыва в Крыму
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    Россияне прокомментировали требование МИД Украины об отмене призыва в Крыму

    2:43  4 Октября 2017
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    Россияне прокомментировали требование МИД Украины об отмене призыва в Крыму

    Москва, 4 октября. Российские пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к требованию Министерства иностранных дел Украины об отмене призыва в армию в Крыму.

    Многие пользователи запостили новость об этом со смеющимися смайликами и ироничными комментариями.

    Некоторые предположили, что причиной данного требования стал недостаток солдат в украинской армии. Другие саркастично предложили неожиданный ответ украинской стороне в виде призыва в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

    «Как уже достали эти политические клоуны. Им ли решать дела НАШИХ ребят», — написал пользователь под ником Нефритовый.

    Некоторые просто сопроводили новость смешными видеороликами с отрывками из фильмов.

    Ранее RT на русском сообщало, что Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором потребовало от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя.

    Автор: Ирина Новикова
    #крым #мид украины #соцсети #призыв в армию
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