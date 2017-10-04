Россияне прокомментировали требование МИД Украины об отмене призыва в Крыму
Москва, 4 октября. Российские пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к требованию Министерства иностранных дел Украины об отмене призыва в армию в Крыму.
Многие пользователи запостили новость об этом со смеющимися смайликами и ироничными комментариями.
Некоторые предположили, что причиной данного требования стал недостаток солдат в украинской армии. Другие саркастично предложили неожиданный ответ украинской стороне в виде призыва в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
«Как уже достали эти политические клоуны. Им ли решать дела НАШИХ ребят», — написал пользователь под ником Нефритовый.
Некоторые просто сопроводили новость смешными видеороликами с отрывками из фильмов.
Ранее RT на русском сообщало, что Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором потребовало от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя.