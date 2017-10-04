Глава Каталонии анонсировал объявление независимости уже в ближайшие дни

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Барселона, 4 октября. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что о независимости региона будет объявлено уже в ближайшие дни.

Сообщается, что в своем первом интервью после прошедшего в воскресенье референдума Пучдемон сообщил, что его правительство провозгласит независимость Каталонии уже в конце текущей или в начале следующей недели.

Он также подчеркнул, что если правительство Испании вмешается в ситуацию и возьмет ситуацию в Каталонии под свой контроль, то это станет ошибкой, «которая может изменить всю ситуацию».

Ранее Газета.ру сообщала, что 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании.