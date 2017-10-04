Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

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Москва, 4 октября. Руководство США регулярно устраивает смертельно опасные провокации против военнослужащих Росии в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что применяемая США «тактика полумер» вызывает серьезную озабоченность у России.

«Если применять «двойные стандарты», делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно», – приводит слова Лаврова «Газета.ru».

Министр напомнил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 рассыпалась именно по ударами ВКС России.

Кроме того, Лавров ответил, что США регулярно предпринимают действия, прямо или косвенно направленные против ВКС РФ и сирийских войск.

«То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации», – отметил глава МИД.

1 Организация запрещена на территории РФ.