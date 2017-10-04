Лавров одобрил усилия Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции
В Избранное
Москва, 4 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил востребованность усилий Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции для переговоров с представителями Дамаск в Женеве.
По словам Лаврова важнейшим направлением работы по преодолению сирийского кризиса остается достижение урегулирования основе резолюции 2254 СБ ООН.
«В этой связи хотел бы отметить востребованность усилий Саудовской Аравии с целью формирования делегации оппозиции, которая могла бы стать достойным договороспособным партнером делегации правительства САР на переговорах под эгидой ООН в Женеве», – заявил Лавров.