Лавров одобрил усилия Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции

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Москва, 4 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил востребованность усилий Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции для переговоров с представителями Дамаск в Женеве.

По словам Лаврова важнейшим направлением работы по преодолению сирийского кризиса остается достижение урегулирования основе резолюции 2254 СБ ООН.