Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии
Политика
Лавров одобрил усилия Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров одобрил усилия Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции

    1:28  4 Октября 2017  /обновлено: 1:57  04 Октября 2017
    59

    Лавров одобрил усилия Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции

    Москва, 4 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил востребованность усилий Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции для переговоров с представителями Дамаск в Женеве.

    По словам Лаврова важнейшим направлением работы по преодолению сирийского кризиса остается достижение урегулирования основе резолюции 2254 СБ ООН.

    «В этой связи хотел бы отметить востребованность усилий Саудовской Аравии с целью формирования делегации оппозиции, которая могла бы стать достойным договороспособным партнером делегации правительства САР на переговорах под эгидой ООН в Женеве», – заявил Лавров.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #лавров #саудовская аравия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53851

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107000

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29870

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44279

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25569
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        57
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        237
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        215
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        270