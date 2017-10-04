Лавров назвал решением конфликта в Сирии отказ от геополитических расчетов

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Москва, 4 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт в Сирии с призывом оставить геополитические расчеты.

В интервью межарабской газете «Аш-Шарки аль-Аусат» Лавров заявил, что отказ от геополитических расчетов является политическим решением кризиса в Сирии, сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на повестке дня находятся восстановление разрушенной инфраструктуры, а также содействие социально-экономическому и политическому развитию Сирии.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда выступала в пользу независимости, единства и территориальной целостности Сирии.