Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии
Весь мир
Лавров назвал решением конфликта в Сирии отказ от геополитических расчетов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров назвал решением конфликта в Сирии отказ от геополитических расчетов

    1:39  4 Октября 2017  /обновлено: 1:41  04 Октября 2017
    50

    Лавров назвал решением конфликта в Сирии отказ от геополитических расчетов

    Москва, 4 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт в Сирии с призывом оставить геополитические расчеты.

    В интервью межарабской газете «Аш-Шарки аль-Аусат» Лавров заявил, что отказ от геополитических расчетов является политическим решением кризиса в Сирии, сообщает РИА Новости.Лавров назвал решением конфликта в Сирии отказ от геополитических расчетов

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на повестке дня находятся восстановление разрушенной инфраструктуры, а также содействие социально-экономическому и политическому развитию Сирии.

    Лавров подчеркнул, что Россия всегда выступала в пользу независимости, единства и территориальной целостности Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #сергей лавров #мид рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53857

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107000

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29870

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44279

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25569
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        57
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        237
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        215
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        270