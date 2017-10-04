Условия для возвращения жителей Сирии к мирной жизни уже созданы – Лавров

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Москва, 4 октября. В Сирии уже фактически созданы условия для прекращения войны, окончательной ликвидации террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил министр, благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана, произошел коренной перелом ситуации в Сирии, позволивший ликвидировать главные очаги сопротивления террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), а также «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая группировка, запрещена в России).

«Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни», – приводит слова Лавров «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.