Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии
Политика
Условия для возвращения жителей Сирии к мирной жизни уже созданы – Лавров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Условия для возвращения жителей Сирии к мирной жизни уже созданы – Лавров

    1:23  4 Октября 2017  /обновлено: 2:00  04 Октября 2017
    51

    Условия для возвращения жителей Сирии к мирной жизни уже созданы – Лавров

    Москва, 4 октября. В Сирии уже фактически созданы условия для прекращения войны, окончательной ликвидации террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Как отметил министр, благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана, произошел коренной перелом ситуации в Сирии, позволивший ликвидировать главные очаги сопротивления террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), а также «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая группировка, запрещена в России).

    «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни», – приводит слова Лавров «Газета.ru».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #лавров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53851

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107000

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29870

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44279

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25569
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        57
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        237
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        215
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        270