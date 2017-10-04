МИД РФ: Россия усилит сотрудничество с Турцией и Ираном в борьбе с терроризмом в САР

В Избранное

Москва, 4 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Турцией и Ираном для борьбы с терроризмом в Сирии.

В интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат» глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона, сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Турция и Иран играют ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке.

Также он отметил, что данный вопрос обсуждался в ходе встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшей 28 сентября в Анкаре.