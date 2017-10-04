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Политика
Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии
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МИД РФ: Россия усилит сотрудничество с Турцией и Ираном в борьбе с терроризмом в САР
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    МИД РФ: Россия усилит сотрудничество с Турцией и Ираном в борьбе с терроризмом в САР

    1:24  4 Октября 2017  /обновлено: 1:42  04 Октября 2017
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    МИД РФ: Россия усилит сотрудничество с Турцией и Ираном в борьбе с терроризмом в САР

    Москва, 4 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Турцией и Ираном для борьбы с терроризмом в Сирии.

    В интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат» глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона, сообщает РИА Новости.МИД РФ: Россия усилит сотрудничество с Турцией и Ираном в борьбе с терроризмом в САР

    Министр подчеркнул, что Турция и Иран играют ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке.

    Также он отметил, что данный вопрос обсуждался в ходе встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшей 28 сентября в Анкаре.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #турция #мид рф #иран
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