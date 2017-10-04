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Политика
Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии
Политика
Лавров назвал преимущество российской политики перед американской в Сирии
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    Лавров назвал преимущество российской политики перед американской в Сирии

    1:18  4 Октября 2017  /обновлено: 2:05  04 Октября 2017
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    Лавров назвал преимущество российской политики перед американской в Сирии

    Москва, 4 октября. Политика России как в Сирии, так и на Ближнем Востоке в целом не имеет корыстных интересов или двойного дна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет «двойного дна», – отметил российский министр.

    Это, по его словам, даст России возможность наращивать усилия по мирному, дипломатическому урегулированию кризисов в регионе.

    Кроме того, Лавров выразил озабоченность двойными стандартами американской коалиции, которая действует на территории Сирии без приглашения правительства страны, причем ее действия не направлены на борьбу с  «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая группировка, запрещенная в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #лавров
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