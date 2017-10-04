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Сирия: военнослужащие САА поймали боевика ИГ в районе Акербатского котла
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    Сирия: военнослужащие САА поймали боевика ИГ в районе Акербатского котла

    1:12  4 Октября 2017
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    Сирия: военнослужащие САА поймали боевика ИГ в районе Акербатского котла

    Дамаск, 4 октября. Военнослужащие Сирийской Арабской армии поймали боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в районе Акербатского котла.

    Террорист был пойман возле деревни Акаш в восточной части провинции Хама на территории Акербатского котла.

    Зачистка котла идет при поддержке ВКС России, которые с воздуха наносят удары по опорным пунктам и укреплениям боевиков.

    Напомним, что в этот понедельник боевики предприняли атаку на  укрепленные пункты сирийской армии возле города Ас-Сухнэ в Хомсе. Благодаря точечным ударом ВКС России, были уничтожены не менее семи единиц бронетехники ИГ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #вкс рф #саа
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