Сирия: военнослужащие САА поймали боевика ИГ в районе Акербатского котла

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Дамаск, 4 октября. Военнослужащие Сирийской Арабской армии поймали боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в районе Акербатского котла.

Террорист был пойман возле деревни Акаш в восточной части провинции Хама на территории Акербатского котла.

Зачистка котла идет при поддержке ВКС России, которые с воздуха наносят удары по опорным пунктам и укреплениям боевиков.

Напомним, что в этот понедельник боевики предприняли атаку на укрепленные пункты сирийской армии возле города Ас-Сухнэ в Хомсе. Благодаря точечным ударом ВКС России, были уничтожены не менее семи единиц бронетехники ИГ.

Syrian Army captures an ISIS in Akash village East Hama CS pic.twitter.com/HZTwGf6VZZ — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) October 3, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.