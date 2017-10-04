Путин обсудит двустороннее сотрудничество с президентом Венесуэлы

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Москва, 4 октября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в среду встретится со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Сообщается, что встреча пройдет на полях Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

В ходе переговоров лидеры двух государств обсудят вопросы двустороннего партнерства в различных областях. Также Путин и Мадуро обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Напомним, что форум проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт- Петербурге. Главной темой мероприятия является «Энергия для глобального роста».