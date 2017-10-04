Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии
Россия
Путин обсудит двустороннее сотрудничество с президентом Венесуэлы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудит двустороннее сотрудничество с президентом Венесуэлы

    2:00  4 Октября 2017
    30

    Путин обсудит двустороннее сотрудничество с президентом Венесуэлы

    Москва, 4 октября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в среду встретится со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

    Сообщается, что встреча пройдет на полях Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

    В ходе переговоров лидеры двух государств обсудят вопросы двустороннего партнерства в различных областях. Также Путин и Мадуро обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.Путин обсудит двустороннее сотрудничество с президентом Венесуэлы

    Напомним, что форум проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт- Петербурге. Главной темой мероприятия является «Энергия для глобального роста».

    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #николас мадуро #венесуэла #форум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53857

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107000

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29870

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44279

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25569
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        57
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        237
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        215
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        270