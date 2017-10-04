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Новости Сирии
Сирия: возглавляемая США коалиция нанесла удар по северу Ракки, 18 человек погибли
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    Сирия: возглавляемая США коалиция нанесла удар по северу Ракки, 18 человек погибли

    0:53  4 Октября 2017
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    Сирия: возглавляемая США коалиция нанесла удар по северу Ракки, 18 человек погибли

    Дамаск, 4 октября. Возглавляемая США коалиция во вторник нанесла очередной удар по жилым кварталам сирийского города Ракка. В результате налета погибли 18 мирных жителей.

    Как сообщается, самолеты коалиции нанесли удар по колодцу, возле которого собрались жители города, чтобы набрать питьевой воды. Не менее 18 человек погибли, среди них были четыре ребенка.

    Ракка в июне была почти полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1. Несмотря на это, самолеты коалиции продолжают наносить удары по городу, регулярно убивая десятки мирных жителей и нанося серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #коалиция #ракка
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