Абхазия готовит соглашение с Сирией о режиме беспошлинной торговли

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Сухум, 4 октября. Министерство экономики Абхазии начало подготовку Соглашения с Сирией о режиме беспошлинной торговли между двумя государствами. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Сообщение абхазского министерства было опубликовано по итогам встречи с делегацией Народного совета Сирии, которая прошла в этот вторник в Сухуме.

«Министерство экономики готовит проект соглашения с Сирийской Арабской Республикой о режиме беспошлинной торговли между странами», – приводит «Газета.ru» слова министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба

Ардзинба подчеркнул, что необходимо создать условия в обеих странах, при которых бизнес сможет комфортно взаимодействовать.