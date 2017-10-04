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Политика
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Новости Сирии
Сирия: САА благодаря ВКС РФ вернула контроль над шоссе возле Дейр эз-Зора
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    Сирия: САА благодаря ВКС РФ вернула контроль над шоссе возле Дейр эз-Зора

    0:07  4 Октября 2017
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    Сирия: САА благодаря ВКС РФ вернула контроль над шоссе возле Дейр эз-Зора

    Дамаск, 3 октября. Сирийская проправительственная коалиция при помощи ВКС РФ восстановила контроль над несколькими зонами на шоссе Дейр эз-Зор – Аль-Маядин. Также был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

    Участок трассы между Дейр эз-Зором и Аль-Маядином был возвращен под контроль сирийской армии, благодаря наступательной операции под прикрытием ВКС РФ.

    Кроме того, столкновений с боевиками ИГ на восточном берегу реки Евфрат был уничтожен один из главарей ИГ, известный как Абу Осама, предположительно – выходец из Туниса.

     

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #вкс рф #саа
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