Сирия: САА благодаря ВКС РФ вернула контроль над шоссе возле Дейр эз-Зора

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Дамаск, 3 октября. Сирийская проправительственная коалиция при помощи ВКС РФ восстановила контроль над несколькими зонами на шоссе Дейр эз-Зор – Аль-Маядин. Также был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Участок трассы между Дейр эз-Зором и Аль-Маядином был возвращен под контроль сирийской армии, благодаря наступательной операции под прикрытием ВКС РФ.

Кроме того, столкновений с боевиками ИГ на восточном берегу реки Евфрат был уничтожен один из главарей ИГ, известный как Абу Осама, предположительно – выходец из Туниса.

1 Организация запрещена на территории РФ.