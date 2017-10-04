Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции, есть погибшие
Украина
Прощай, Европа, прощай, Донбасс: как Киев «защитил» украинский язык
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прощай, Европа, прощай, Донбасс: как Киев «защитил» украинский язык

    9:50  4 Октября 2017
    45

    Прощай Европа, прощай Донбасс: Киев «защитил» украинский язык

    Образовательная реформа на Украине всерьез озадачила Европу. Устоявшееся правило «Об Украине хорошо или ничего» на сей раз не сработало.

    Поводом для недовольства послужили новации в языковой сфере. Закон «Об образовании» предусматривает тотальный переход школьного обучения на украинский язык. При этом национальным меньшинствам предоставляются самые скромные возможности. Лишь в начальной школе предметы могут читаться на негосударственном языке. Дальше — только украинский.

    Прощай Европа, прощай Донбасс: Киев «защитил» украинский язык

    Самой гневной оказалась реакция Будапешта. Шутка ли, МИД Венгрии посоветовал Киеву забыть о европейском будущем.

    Даже в кровавые времена тирана Януковича заявления подобной тональности в адрес Украины не звучали. Дело дошло до высокой трибуны ООН.

    Не умолчала и Москва. Сенатор Алексей Пушков назвал нормативный акт «расистским» и противоречащим правилам ЕС.

    Президент Порошенко сразу успокоил: обращать внимание на «истерику Кремля» никто не будет. Не беда, что русский язык является родным примерно для половины украинских граждан. Это всего лишь «истерика Кремля», не более.

    А вот «европейским партнерам» ответить что-то нужно. Петр Алексеевич пообещал национальным меньшинствам заботу, уважение и равные возможности.

    Очень может быть, что ему поверили. Однако президент Румынии на всякий случай отменил свой визит в Киев.

    Зато Бухарест нашел время и возможность обсудить проделки соседей с венгерскими коллегами. Решили бороться за права меньшинств сообща.

    Ну, сумасшедший, что возьмешь?

    Отдадим должное Петру Порошенко за его попытки что-то объяснить. Пусть получилось неважно, но человек старался. А вот народный депутат (все еще от блока Петра Порошенко) Мустафа Найем не стал церемониться с венграми, уличив тех в «языковом сумасшествии».

    Также, по мнению народного избранника, «многие наши партнеры впали в геополитическое детство». Хорошо хоть не в маразм. Что и говорить, не повезло Украине с соседями. У Кремля истерика, у венгров «языковое сумасшествие», остальные партнеры впали в детство. С кем тут вообще разговаривать? Непонятно.

    Негодуют и простые патриоты.

    «Когда угомоняться падлюки?»  — спрашивает патриот по имени Дмытро.

    Не знаем, Дмытро, не знаем…

    Среди адвокатов языковой политики Киева оказался известный журналист Виталий Портников. Он заявил, что Украина не хочет отбирать польский у поляков, венгерский у венгров, а румынский у румын.

    Показалось, что в этом списке не хватает какого-то еще языка, на котором упорно говорят несознательные украинцы. Наверное, таки показалось.

    Донбасс все дальше

    Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук считает, что закон об образовании ставит крест на реинтеграции Донбасса.

    Влиятельный политик также убежден, что детище украинского парламента раскалывает страну. С этим трудно не согласиться. Ущемления русского языка в Донбассе воспринимают крайне болезненно. Для установления мира здесь необходима очень деликатная и выверенная политика. Но ждать чего-то подобного от Киева не приходится. Вопреки красивым словам, на деле Украина делает все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. Ярким тому примером стала экономическая блокада региона.

    Прощай Европа, прощай Донбасс: Киев «защитил» украинский язык

    Прямо скажем, Донбасс давно уже не питает иллюзий в отношении «постмайданных» властей. Бывший министр юстиции Елена Лукаш назвала закон очередным «вредоносным, опасным и неконституционным шагом режима». Одним словом, все перепутала. Это при Януковиче был «режим». Как здорово, что все прошло…

     

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #венгрия #румыния #русский язык #украинский язык
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 80865

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107057

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29885

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44340

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25668
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        451
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        551
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4513
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5151