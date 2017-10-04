Прощай, Европа, прощай, Донбасс: как Киев «защитил» украинский язык

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Образовательная реформа на Украине всерьез озадачила Европу. Устоявшееся правило «Об Украине хорошо или ничего» на сей раз не сработало.

Поводом для недовольства послужили новации в языковой сфере. Закон «Об образовании» предусматривает тотальный переход школьного обучения на украинский язык. При этом национальным меньшинствам предоставляются самые скромные возможности. Лишь в начальной школе предметы могут читаться на негосударственном языке. Дальше — только украинский.

Самой гневной оказалась реакция Будапешта. Шутка ли, МИД Венгрии посоветовал Киеву забыть о европейском будущем.

Глава МИД Венгрии призвал Порошенко забыть о европейском будущем: https://t.co/xGNuBP2htL pic.twitter.com/FtL0yx3MfX — Life | Новости (@lifenews_ru) September 26, 2017

Даже в кровавые времена тирана Януковича заявления подобной тональности в адрес Украины не звучали. Дело дошло до высокой трибуны ООН.

Угорський міністр в ООН розкритикував український закон "Про освіту" https://t.co/eFQ42bkf64 pic.twitter.com/js0z4HMoGT — Andy (@ANDY_VYO) September 23, 2017

Не умолчала и Москва. Сенатор Алексей Пушков назвал нормативный акт «расистским» и противоречащим правилам ЕС.

Евросоюз должен осудить расистский закон об образовании, принятый на Украине. Его осудили Венгрия и Румыния. Он противоречит всем нормам ЕС. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 27, 2017

Президент Порошенко сразу успокоил: обращать внимание на «истерику Кремля» никто не будет. Не беда, что русский язык является родным примерно для половины украинских граждан. Это всего лишь «истерика Кремля», не более.

А вот «европейским партнерам» ответить что-то нужно. Петр Алексеевич пообещал национальным меньшинствам заботу, уважение и равные возможности.

Закон № 2145-VІІІ "Про освіту" підвищує роль державної української мови в освітньому процесі та забезпечує рівні можливості для всіх. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 25, 2017

Очень может быть, что ему поверили. Однако президент Румынии на всякий случай отменил свой визит в Киев.

МЗС України розчароване скасуванням візиту президента Румунії через закон про освіту https://t.co/82QiAIo1ns — неЖЛОБ :-) (@neZHLOB) September 23, 2017

Зато Бухарест нашел время и возможность обсудить проделки соседей с венгерскими коллегами. Решили бороться за права меньшинств сообща.

Венгрия и Румыния объединяются против украинского закона https://t.co/SjLOrS0c4d pic.twitter.com/U5Rpd67wZ8 — RT на русском (@RT_russian) October 3, 2017

Ну, сумасшедший, что возьмешь?

Отдадим должное Петру Порошенко за его попытки что-то объяснить. Пусть получилось неважно, но человек старался. А вот народный депутат (все еще от блока Петра Порошенко) Мустафа Найем не стал церемониться с венграми, уличив тех в «языковом сумасшествии».

Мустафа Найєм: Угорщина та мовне божевілля / Новое Время: https://t.co/hiXKp2rfOW — Pawlo Dlaboha (@pawlodlaboha) September 29, 2017

Также, по мнению народного избранника, «многие наши партнеры впали в геополитическое детство». Хорошо хоть не в маразм. Что и говорить, не повезло Украине с соседями. У Кремля истерика, у венгров «языковое сумасшествие», остальные партнеры впали в детство. С кем тут вообще разговаривать? Непонятно.

ПАДЛЮКИ коли ж угомонитесь? ((( https://t.co/9ttMwxrx25 — Дмитро Лазарєв (@dmytrolazarev) October 3, 2017

Негодуют и простые патриоты.

«Когда угомоняться падлюки?» — спрашивает патриот по имени Дмытро.

Не знаем, Дмытро, не знаем…

Среди адвокатов языковой политики Киева оказался известный журналист Виталий Портников. Он заявил, что Украина не хочет отбирать польский у поляков, венгерский у венгров, а румынский у румын.

Показалось, что в этом списке не хватает какого-то еще языка, на котором упорно говорят несознательные украинцы. Наверное, таки показалось.

Донбасс все дальше

Лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук считает, что закон об образовании ставит крест на реинтеграции Донбасса.

Медведчук: Законом «Об образовании» украинская власть раскалывает страну https://t.co/K3kgr8tEll — Игорь (@ludmela58) September 30, 2017

Влиятельный политик также убежден, что детище украинского парламента раскалывает страну. С этим трудно не согласиться. Ущемления русского языка в Донбассе воспринимают крайне болезненно. Для установления мира здесь необходима очень деликатная и выверенная политика. Но ждать чего-то подобного от Киева не приходится. Вопреки красивым словам, на деле Украина делает все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. Ярким тому примером стала экономическая блокада региона.

Прямо скажем, Донбасс давно уже не питает иллюзий в отношении «постмайданных» властей. Бывший министр юстиции Елена Лукаш назвала закон очередным «вредоносным, опасным и неконституционным шагом режима». Одним словом, все перепутала. Это при Януковиче был «режим». Как здорово, что все прошло…