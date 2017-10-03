Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

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Вашингтон, 3 октября. Сотрудники ФБР не взламывали замки на дверях Генконсульства России в Сан-Франциско и не проводили силовой захват здания, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

По ее словам, власти США «любезно предоставили» проживающим в здании семьям сотрудников Генконсульства время до 1 октября, чтобы покинуть его.

«Мы не взламывали замки. ФБР не было вовлечено, речь идет о действиях сотрудников Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США», — приводит слова Науэрт газета «Известия».

Напомним, что ранее МИД России опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что все помещения генерального консульства РФ в Сан-Франциско были полностью захвачены американскими спецслужбами.