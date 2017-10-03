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Политика
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Общество
Соцсети обсуждают открытие РЖД участка железной дороги в обход Украины
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    Соцсети обсуждают открытие РЖД участка железной дороги в обход Украины

    23:35  3 Октября 2017
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    Соцсети обсуждают открытие РЖД участка железной дороги в обход Украины

    Москва, 3 октября. Регулярное движение грузовых поездов было запущено по участку Журавка — Миллерово, построенному в обход  Украины. Об этом сообщает пресс-служба РЖЛ. Регулярное движение пассажирских поездов начнется 15 ноября.

    Блогеры из обеих страны уже прокомментировали планы РЖД пускать поезда в обход украинской территории.

    Российские блогеры инициативу полностью поддерживают.

    Украинские пользователи заранее настроены скептично, полагая, что новый участок будет «неудобным» или даже «опасным».

    Как пишет газета «Известия», после окончательного введения в строй нового участка железной дороги, изменятся маршруты пассажирских поездов, следующих из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер и в обратном направлении.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #железная дорога #ржд
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