Соцсети обсуждают открытие РЖД участка железной дороги в обход Украины
Москва, 3 октября. Регулярное движение грузовых поездов было запущено по участку Журавка — Миллерово, построенному в обход Украины. Об этом сообщает пресс-служба РЖЛ. Регулярное движение пассажирских поездов начнется 15 ноября.
Блогеры из обеих страны уже прокомментировали планы РЖД пускать поезда в обход украинской территории.
Российские блогеры инициативу полностью поддерживают.
Куда смотрит НАТО!? РФ пробивает коридор в Европу в обход Украины! Так Украина не сможет защитить Европу от Путина!https://t.co/hWEsa5zGWz pic.twitter.com/dM6QdxLLQm— Ватобот Прохоров (@Probubnist) September 7, 2017
Газ в обход украины,жд в обход украины,торговля в обход украины.И больше никаких дел с этим свинарником— Valeriana_Srk (@Valeriana_Srk) September 7, 2017
Украинские пользователи заранее настроены скептично, полагая, что новый участок будет «неудобным» или даже «опасным».
Железная дорога в обход Украины крайне неудобна. Вместо того, чтобы использовать уже построенную газо-транспортную систему Украины и— Vladimir Shepetko (@VladimiShepetko) September 1, 2017
там не только мост оседал, там дорога вообще.. Рабочие знакомые говорят что не ездили бы по ней. Завтра буду рядом там проезжать 1/2— Alex (@alexsus26) September 7, 2017
Как пишет газета «Известия», после окончательного введения в строй нового участка железной дороги, изменятся маршруты пассажирских поездов, следующих из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер и в обратном направлении.