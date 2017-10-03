Соцсети обсуждают открытие РЖД участка железной дороги в обход Украины

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Москва, 3 октября. Регулярное движение грузовых поездов было запущено по участку Журавка — Миллерово, построенному в обход Украины. Об этом сообщает пресс-служба РЖЛ. Регулярное движение пассажирских поездов начнется 15 ноября.

Блогеры из обеих страны уже прокомментировали планы РЖД пускать поезда в обход украинской территории.

Российские блогеры инициативу полностью поддерживают.

Куда смотрит НАТО!? РФ пробивает коридор в Европу в обход Украины! Так Украина не сможет защитить Европу от Путина!https://t.co/hWEsa5zGWz pic.twitter.com/dM6QdxLLQm — Ватобот Прохоров (@Probubnist) September 7, 2017

Газ в обход украины,жд в обход украины,торговля в обход украины.И больше никаких дел с этим свинарником — Valeriana_Srk (@Valeriana_Srk) September 7, 2017

Украинские пользователи заранее настроены скептично, полагая, что новый участок будет «неудобным» или даже «опасным».

Железная дорога в обход Украины крайне неудобна. Вместо того, чтобы использовать уже построенную газо-транспортную систему Украины и — Vladimir Shepetko (@VladimiShepetko) September 1, 2017

там не только мост оседал, там дорога вообще.. Рабочие знакомые говорят что не ездили бы по ней. Завтра буду рядом там проезжать 1/2 — Alex (@alexsus26) September 7, 2017

Как пишет газета «Известия», после окончательного введения в строй нового участка железной дороги, изменятся маршруты пассажирских поездов, следующих из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер и в обратном направлении.