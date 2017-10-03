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Экономика
АСВ принял решение поднять базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов
Экономика
АСВ принял решение поднять базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов
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    АСВ принял решение поднять базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов

    23:14  3 Октября 2017
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    АСВ принял решение поднять базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов

    Москва, 3 октября. Базовая ставка взносов в фонд страхования вкладов будет повышена с 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал). Такое решение было принято советом директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

    Согласно действующему законодательству, АСВ может повысить базовую ставку до 0,15% на постоянной основе и до 0,3% на два квартала подряд. Подчеркивается, что новое значение базовой ставки взносов будет применяться с первого квартала 2018 года.

    Как пишет «Газета.ru», базовый остаток средств фонд страхования вкладов на 30 июня составлял 35 миллиардов рублей. До расчистки банковского сектора, которая началась в 2013 году, фонд страхования пополнялся почти исключительно за счет банковских взносов. Теперь его финансируют преимущественно пятилетние кредиты ЦБ РФ.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #ставка #асв #взносы
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