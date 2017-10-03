Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

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Мадрид, 3 октября. Действия властей Каталонии, которые накануне провели референдум о независимости, являются незаконными. С таким заявлением выступил король Испании Филипп VI.

«Мы стали свидетелями незаконных действий женералитата Каталонии», — приводит его слова газета «Известия».

В то же время, по словам монарха, каталонцы могут рассчитывать на «полную поддержку остальных испанцев». Филипп VI также напомнил, что корона твердо привержена конституции и единству Испании.

Напомним, что это воскресенье в Каталонии прошел референдум, на котором решался вопрос о независимости региона. Большинство проголосовавших независимость поддержали. Мадрид предпринял жесткие меры, чтобы не допустить проведения голосования. Как минимум 800 человек пострадали от действий полиции.