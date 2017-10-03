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Политика
Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными
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    Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

    22:59  3 Октября 2017
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    Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

    Мадрид, 3 октября. Действия властей Каталонии, которые накануне провели референдум о независимости, являются незаконными. С таким заявлением выступил король Испании Филипп VI.

    «Мы стали свидетелями незаконных действий женералитата Каталонии», — приводит его слова газета «Известия».

    В то же время, по словам монарха, каталонцы могут рассчитывать на «полную поддержку остальных испанцев». Филипп VI также напомнил, что корона твердо привержена конституции и единству Испании.

    Напомним, что это воскресенье в Каталонии прошел референдум, на котором решался вопрос о независимости региона. Большинство проголосовавших независимость поддержали. Мадрид предпринял жесткие меры, чтобы не допустить проведения голосования. Как минимум 800 человек пострадали от действий полиции.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #каталония #испания #филипп #король
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