Джаред Лето исполнит роль основателя Playboy

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Вашингтон, 3 октября. Известный голливудский актер Джаред Лето исполнит роль основателя журнала Playboy Хью Хефнера в биографическом фильме. Об этом сообщил журналистам режиссер Бретт Рэтнер.

Согласно предварительным данным, проект пока находится на ранней стадии разработки.

«Я действительно верю, что Джаред сможет это сделать. Он один из величайших актеров современности», — цитирует слова Рэтнера издание «Ридус».

Jared Leto to Portray Hugh Hefner in New Biopic!https://t.co/VW3ZIaHkIo pic.twitter.com/gAqypOaLN5 — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) October 3, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что известный журналист и основатель Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца.