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Джаред Лето исполнит роль основателя Playboy
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    Джаред Лето исполнит роль основателя Playboy

    23:06  3 Октября 2017
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    Джаред Лето исполнит роль основателя Playboy

    Вашингтон, 3 октября. Известный голливудский актер Джаред Лето исполнит роль основателя журнала Playboy Хью Хефнера в биографическом фильме. Об этом сообщил журналистам режиссер Бретт Рэтнер.

    Согласно предварительным данным, проект пока находится на ранней стадии разработки.

    «Я действительно верю, что Джаред сможет это сделать. Он один из величайших актеров современности», — цитирует слова Рэтнера издание «Ридус».

    Напомним, ранее стало известно о том, что известный журналист и основатель Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца.

    Автор: Алексей Громов
    #лето #хефнер
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