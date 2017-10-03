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Видео из номера стрелка в Лас-Вегасе было выложено в Сеть
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    Видео из номера стрелка в Лас-Вегасе было выложено в Сеть

    22:44  3 Октября 2017
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    Видео из номера стрелка в Лас-Вегасе было выложено в Сеть

    Лас-Вегас, 3 октября. В Сети появилось видео из гостиничного номера отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе, из которого 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля Route 91 Harvest.

    На опубликованных кадрах виден вход в комнату, где располагался убийца, также винтовка с оптическим прицелом, из которой велся огонь, и столик с белой скатертью, пишет RT.

    Напомним, что жертвами Пэддока стали 59 человек. Еще 527 получили различные ранения. Сам стрелявший покончил с собой прежде, чем полиция взломала дверь в его номер.

    В доме убийцы были найдены 19 единиц огнестрельного орудия, а также взрывчатка и боеприпасы. Еще 23 единицы оружия были обнаружены в номере гостиницы, откуда он вел огонь. Полиция продолжает вести следствие.

    Автор: Антон Зарубин
    #стрелок #лас-вегас #пэддок
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