Новак оценил выгоду РФ от сделки по сокращению нефтедобычи в 1 трлн рублей

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Москва, 3 октября. Российский бюджет получил около триллиона рублей благодаря заключению сделки по сокращению нефтедобычи (ОПЕК+). Об этом заявил во вторник министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

«Сделка принесла дополнительные доходы бюджету от повышения цен на нефть минимум от 700 миллиардов до одного триллиона рублей. Компании также выиграли от данной сделки», — цитирует слова российского политика агентство «Прайм».

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов указал на то, что зависимость курса рубля от цен на нефть постепенно снижается.