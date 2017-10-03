Звезда фильма «Такси» Сами Насери хочет снять в Крыму фильм с российскими актерами

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Симферополь, 3 марта. Исполнитель главной роли в кинофраншизе «Такси» французский актер Сами Насери рассказал о своих планах снять фильм в Крыму с участием российских актеров. Об этом он рассказал, выступая на пресс-конференции в Симферополе.

Насери рассказал, что ему очень понравилось в России, особенно – в Крыму. По его словам, у него уже есть план фильма, который он хотел бы снять на полуострове с привлечением российских актеров.

«Я задумал большой и интересный проект, а теперь думаю, что нужно создавать его в Крыму. Тут такие красивые места, улицы, море и горы», – приводит его слова «Газета.ru».

Также Насери отметил, что хочет принять участие в церемонии открытии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. По его словам, он мечтает о том, чтобы в финал вышли Россия и Франция.