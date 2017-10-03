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Абдулатипов считает Васильева мужественным госдеятелем
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    Абдулатипов считает Васильева мужественным госдеятелем

    22:34  3 Октября 2017
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    Абдулатипов считает Васильева мужественным госдеятелем

    Москва, 3 октября. Бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов положительно оценил решение о назначении вице-спикера Госдумы России Владимира Васильева врио главы республики.

    «Это один из разумных, один из таких, мужественных, один из мудрых государственных деятелей России. Это хорошая кандидатура. Проблем у него не будет, потому что его хорошо знают, к нему хорошо относятся», — подчеркнул политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Абдулатипов также пожелал Васильеву «понять» культуру и традиции Дагестана.

    Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

    Автор: Алексей Громов
    #дагестан
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