Абдулатипов считает Васильева мужественным госдеятелем

Москва, 3 октября. Бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов положительно оценил решение о назначении вице-спикера Госдумы России Владимира Васильева врио главы республики.

«Это один из разумных, один из таких, мужественных, один из мудрых государственных деятелей России. Это хорошая кандидатура. Проблем у него не будет, потому что его хорошо знают, к нему хорошо относятся», — подчеркнул политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».