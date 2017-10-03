Минтранс РФ будет лишать авиакомпании международных рейсов из-за задержек

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Москва, 3 октября. Минтранс России разработал проект приказа, который предусматривает отстранение авиакомпаний от международных маршрутов за многократные задержки рейсов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа предусматривает ограничение допуска на выполнение регулярных и чартерных рейсов, если у авиакомпании многократно происходят задержки вылетов.

«Проект приказа разработан в целях совершенствования законодательства в области гражданской авиации и повышения ответственности авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

Данная инициатива связана с ситуацией, возникшей из-за невозможности авиакомпании «ВИМ-Авиа» выполнять полеты. В конце сентября компания «ВИМ-Авиа» остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем.