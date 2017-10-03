Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

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Дамаск, 3 октября. Антитеррористическая коалиция во главе с США должна прекратить преступления в отношении сирийцев. С таким требованием выступило министерство иностранных дела Сирии, направив в Совет Безопасности ООН соответствующее письмо.

«Сирия самым решительным образом осуждает преступления, совершенные так называемой международной коалицией и террористическими группировками в отношении граждан Сирии», – гласит текст обращения.

Дамаск потребовал от СБ ООН выполнить свои обязательства о поддержанию международного мира и безопасности, обязав коалицию прекратить свои преступления в отношении народа Сирии, пишет «Газета.ru».

Напомним, что после удара американской коалиции по городу Ракка в этот вторник погибли более 50 мирных жителей. Самолеты коалиции нанесли удар по жилым районам города, несколько снарядов разорвались около здания школы.