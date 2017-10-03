МИД РФ: Москва в координации с Дамаском продолжит борьбу с террористами в Сирии

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Москва, 3 октября. Министерство иностранных дел России осуждает теракт в Дамаске и выражает обеспокоенность попытками террористов препятствовать перемирию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Крайне обеспокоены участившимися в последнее время попытками экстремистов воспрепятствовать процессам укрепления режима прекращения огня, нормализации ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия в координации с Дамаском продолжит решительную борьбу с террористическими группировками в Сирии.

Напомним, 2 октября четыре боевика с поясами, начиненными взрывчаткой, атаковали полицейский участок в центре Дамаска. В результате теракта погибли 17 человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.