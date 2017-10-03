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Политика
Глава Минобороны Израиля считает, что Асад побеждает в Сирии
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    Глава Минобороны Израиля считает, что Асад побеждает в Сирии

    22:16  3 Октября 2017
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    Глава Минобороны Израиля считает, что Асад побеждает в Сирии

    Иерусалим, 3 октября. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад одерживает победу в региональном конфликте. Так считает министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

    «Со времен Второй мировой я не припомню столь кровавой и жестокой войны. Вопреки всему, Асад побеждает... Неожиданно все хотят сближения с ним», — цитирует слова политика издание Walla.

    Либерман также надеется на то, что американская сторона будет играть более активную роль на политической арене Ближнего Востока.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с делегацией российских предпринимателей.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #израиль
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