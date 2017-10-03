Глава Минобороны Израиля считает, что Асад побеждает в Сирии

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Иерусалим, 3 октября. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад одерживает победу в региональном конфликте. Так считает министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Со времен Второй мировой я не припомню столь кровавой и жестокой войны. Вопреки всему, Асад побеждает... Неожиданно все хотят сближения с ним», — цитирует слова политика издание Walla.

Либерман также надеется на то, что американская сторона будет играть более активную роль на политической арене Ближнего Востока.

Israel cree que Asad gana la guerra en Siria e insta a EEUU a ser más activo https://t.co/zlEYTr5l2e — Reuters España (@ReutersEspana) October 3, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с делегацией российских предпринимателей.