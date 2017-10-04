Колосков считает правильной реакцию Путина на заявление Фурсенко о футболе

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Москва, 4 октября. Глава РФ Владимир Путин раскритиковал президента «Зенита» Сергея Фурсенко, который назвал футбол российским национальным видом спорта. По мнению почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, реакция российского лидера была правильной.

Колосков подчеркнул, что футбол будут воспринимать как «истинно русскую игру», если российские команды будут играть зрелищно.

«Фурсенко просто рассказал, что делается в «Зените», и между прочим упомянул о том, что футбол – это русская игра, на что правильно отреагировал президент», — заявил Колосков «Р-Спорту».

Напомним, Фурсенко, отчитываясь об успехах «Зенита», сказал, что футбол является национальным видом спорта в России. «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают и за «Зенит», играют в Лиге Европы. И два гражданина России и один вратарь», — пошутил в ответ Путин.