Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Абхазия готовит соглашение с Сирией о режиме беспошлинной торговли
Спорт
Колосков считает правильной реакцию Путина на заявление Фурсенко о футболе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Колосков считает правильной реакцию Путина на заявление Фурсенко о футболе

    0:00  4 Октября 2017
    55

    Колосков считает правильной реакцию Путина на заявление Фурсенко о футболе

    Москва, 4 октября. Глава РФ Владимир Путин раскритиковал президента «Зенита» Сергея Фурсенко, который назвал футбол российским национальным видом спорта. По мнению почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, реакция российского лидера была правильной.

    Колосков подчеркнул, что футбол будут воспринимать как «истинно русскую игру», если российские команды будут играть зрелищно.

    «Фурсенко просто рассказал, что делается в «Зените», и между прочим упомянул о том, что футбол – это русская игра, на что правильно отреагировал президент», — заявил Колосков «Р-Спорту».

    Напомним, Фурсенко, отчитываясь об успехах «Зенита», сказал, что футбол является национальным видом спорта в России. «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают и за «Зенит», играют в Лиге Европы. И два гражданина России и один вратарь», — пошутил в ответ Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #футбол #путин #фурсенко #колосков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53768

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106994

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29870

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44276

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25557
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        183
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        197
        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        Сирия потребовала от СБ ООН остановить преступления коалиции США против сирийцев

        22:11   3 Октября 2017
        224
        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        21:24   3 Октября 2017
        156