Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии

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Москва, 3 октября. Специалисты Минобороны России продолжают работу по стабилизации обстановки в Сирии, а также налаживании мирной жизни в пострадавших от войны районах. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон.

В провинции Алеппо завершилась проверка документов на право земельной собственности у местных жителей, чтобы те могли вернуться в свои дома. Проверку осуществляет Комитет национального примирения и управления совместно с земельным комитетом провинции. С начала его работы были проверены 160 домов в 38 населенных пунктах. Уже около 116 семей сумели вернуться в родные места.

В зоне деэскалации «Хомс» было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Дау к режиму прекращения боевых действий.

Кроме того, специалисты продолжают восстанавливать гражданскую инфраструктуру в пострадавших населенных пунктах Сирии. В городе Хомс была восстановлена средняя школа им. Гасана Ибрагима, в городе Адра (провинция Дамаск) запущена одна из двух линий пекарни «Альбассель».