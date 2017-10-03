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Новости Сирии
Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии
Новости Сирии
Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии
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    Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии

    21:49  3 Октября 2017
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    Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии

    Москва, 3 октября. Специалисты Минобороны России продолжают работу по стабилизации обстановки в Сирии, а также налаживании мирной жизни в пострадавших от войны районах. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон.

    В провинции Алеппо завершилась проверка документов  на право земельной собственности у местных жителей, чтобы те могли вернуться в свои дома. Проверку осуществляет Комитет национального примирения и управления совместно с земельным комитетом провинции. С начала его работы были проверены 160 домов в 38 населенных пунктах. Уже около 116 семей сумели вернуться в родные места.

    В зоне деэскалации «Хомс» было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Дау к режиму прекращения боевых действий.

    Кроме того, специалисты продолжают восстанавливать гражданскую инфраструктуру в пострадавших населенных пунктах Сирии. В городе Хомс была восстановлена средняя школа им. Гасана Ибрагима, в городе Адра (провинция Дамаск) запущена одна из двух линий пекарни «Альбассель».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #минобороны #сирия
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