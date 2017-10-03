Киев потребовал от России отменить военный призыв в Крыму и Севастополе

В Избранное

Киев, 3 августа. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны отменить призыв на военную службу, который стартовал на территории Крымского полуострова.

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе», — указано в соответствующем заявлении внешнеполитического ведомства.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на сообщение украинских дипломатов.

«Крым — это Россия. Так что Украина — прекрати истерики», — отметил один из комментаторов.

«А зарплаты, стипендии и пенсии выплачивать можно?» — иронично спросил другой пользователь.