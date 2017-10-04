Сирия итоги за сутки на 4 октября 06.00: под ударами ВВС коалиции погибло 69 жителей Ракки, в Дейр эз-Зоре уничтожено 30 террористов ИГ

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Сирия, 4 октября. Под ударами ВВС международной коалиции за сутки погибло 69 мирных жителей Ракки, SDF уничтожили 30 террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, житель Идлиба арестован «Тахрир аш-Шам» за критику действий боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят ИГ на востоке Хамы и Хомса, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ на востоке Хомса и продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: несет потери и отступает в Дейр эз-Зоре, заявило об убийстве 10 бойцов SDF в Ракке, использует семьи боевиков как живой щит в Аль-Маядине.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала жителя Идлиба, противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: продвигаются на северо-западе Дейр эз-Зора, принудительно мобилизовали троих мирных жителей Хасаки, ведут артобстрел позиций ИГ в Ракке.

Международная коалиция: нанесла несколько ударов по Ракке, в результате чего погибло 69 мирных жителей.

Провинция Дамаск

В приграничных с Иорданией районах на юго-востоке провинции Дамаск отмечались бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Джейш Усуд аш-Шаркия». По данным Almanar News под контроль сирийской армии перешли 10 пограничных постов. Информационное агентство также сообщало, что в результате противостояния антиправительственное формирование потеряло несколько человек убитыми и ранеными, в том числе солдаты армии САР ликвидировали двух полевых командиров боевиков. Согласно оценкам военных источников, численность оппозиционной группировки на юго-востоке Дамаска составляет примерно 120 бойцов.

На территории оазиса Восточная Гута Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по позициям боевиков радикальных формирований. Ghouta Media Center сообщал, что артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в поселении Актая, а также в районах Думы, Айн Тарма и Хош ас-Салихия. Кроме того, информационное агентство Damascus Now передавало в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus), что ВВС Сирии наносят удары по укреплениям боевиков в районе Бейт Джинн.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс террористы ИГИЛ1 предприняли несколько попыток атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) и отвлечь внимание правительственных войск от освободительной операции в Дейр эз-Зоре. Местные источники сообщали, что эффективная работа ВКС РФ позволяет войскам Башара Асада отражать нападения ИГ. Один из военных источников в социальной сети Twitter (@PalmyraRev1) писал, что к востоку и югу от Эс-Сухне отмечаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1. Местный источник в социальной чети Twitter (@now_damascus) сообщил, что боестолкновения между правительственными войсками и отрядами радикальных исламистов зафиксированы на севере деревни Умм ар-Риш. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ отбила атаки террористов ИГ, сохранив свои позиции в регионе. Также нападение боевиков «Исламского государства» было отражено армией САР, поддерживаемой российской авиацией, в поселении Абу Ханая.

Информационное агентство Smart News передавало, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА), базирующаяся в Катибат Аль Хандаса, ведет обстрел позиций радикальных группировок в районе города Ар-Растан.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по укреплениям и штабам «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Утром Almanar News сообщило, что авиация союзников бомбит зоны дислокации террористов в районах Аль-Мухасан, Сида Бин Муене и Тибат Шамия, а также в окрестностях города Аль-Маядин. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета ликвидированы десятки террористов. Военный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что ВКС России наносят удары по зонам дислокации боевиков «Исламского государства» в районах населенных пунктов Аль-Мухсин, Абулейль, Абу Омар и Бакрас. В середине дня стало известно, что российские летчики обеспечили зачистку от ИГ двух параллельных дорог, ведущих из административного центра провинции к городу Аль-Маядин. Об этом сообщил источник в Twitter (@Tigerforces01).

К северо-западу от города Дейр эз-Зор свое наступление продолжили развивать бойцы Демократических сил Сирии (SDF). По информации Almanar News под контроль курдских формирований перешел район Аль-Кубар. Позже источник в Twitter (@ClaudiaAlMina) сообщил, что курды освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Лиджа. Автор публикации отмечал, что во время зачистки ополченцы ликвидировали 30 радикалов ИГ.

Террористы «Исламского государства» открыли огонь по мирным кварталам района Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре. По данным местного источника в Twitter (@ilyes768) в результате обстрела радикальных исламистов пострадало 10 мирных жителей неофициальной столицы «Халифата». Также стало известно, что один из командиров «Исламского государства» в сопровождении еще троих террористов сбежал из Дейр эз-Зора на территории, подконтрольные курдским военизированным формированиям, в провинции Хасака. Об этом сообщает Almanar News. Кроме того, информационное агентство писало, что в окрестностях Аль-Маядина радикальные исламисты используют свои семьи в качестве живого щита в моменты авиационных ударов ВКС РФ.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа продолжилось противостояние между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре военных действий находились населенные пункты Хет и Сахм аль-Джолан.

В это время на востоке региона боевики «свободной армии» обнаружили и разминировали бомбу, заложенную неизвестными под автомобиль командира группировки «Джейш аль-Ярмук». Об этом писало Almanar News. Позже Smart News Agency сообщило, что автомобиль Сирийской свободной армии (ССА) подорвался на мине, заложенной у дороги в районе Даръа Аль-Баляд.

Провинция Идлиб

Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», управляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры»1, в провинции Идлиб. Damascus Now сообщило на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что ВКС РФ бьют по позициям исламистов на юго-востоке региона. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета российских летчиков было нейтрализовано семь боевиков.

В административном центре региона боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали местного жителя за критику действий группировки. Об этом сообщало информационное агентство Almanar News.

В городе Аддана на севере Идлиба двое мирных жителей получили серьезные ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорный контейнер. Об этом писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@AEJKhalil).

Провинция Ракка

В начале дня террористы «Исламского государства» заявили, что в боях в городе Ракка ими убито 10 бойцов Демократических сил Сирии (SDF), а также ранено восемь снайперов курдского ополчения. Сообщение радикальных исламистов опубликовал военный источник в Telegram (@NRVR11). Позже интенсивные боевые действия наблюдались в районе мечети Ан-Навави. Военный источник в Twitter (@Q_Alenezy) сообщал, что потери обеих сторон насчитывают около 20 человек. Также Twitter-канал (@ImadShamsy) передавал, что террористы ИГ захватили большую часть квартала Аль-Фардос, применив против SDF «джихад-мобили». В свою очередь бойцы SDF провели артобстрел позиций террористов в районе стадиона в городе Ракка, сообщило информагентство Raqqa 24. Позже Twitter-канал (@ClaudiaAlMina) писал, что бойцы курдского ополчения уничтожили группу террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в поселение Семра.

Один из военных источников в городе Ракка сообщил в своем Twitter-аккаунте (@Botamba5), что ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по кварталу Аль-Тавасия. Стоит отметить, что за последние сутки под огнем авиации антитеррористического альянса во главе с США в Ракке погибло 69 мирных жителей. Кроме того, бомбардировка авиации альянса вывела из строя два колодца, обеспечивавшие водой несколько кварталов. Об этом сообщил местный источник в Twitter (@ImadShamsy).

Провинция Хама

В районе населенного пункта Соха продолжились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News сообщило, что в результате боевых действий солдаты армии САР под прикрытием ВКС РФ нейтрализовали несколько десятков террористов «Исламского государства».

На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила противостоять боевикам «Тахрир аш-Шам». Военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@islamnedaa3), что сирийская армия вела артиллерийский обстрел позиций радикалов в окрестностях города Аль-Латамина. Ранее удары российской авиации нанесли существенный урон сторонникам «Джебхат ан-Нусры».

Ирак

В провинции Киркук продолжилась военная операция правительственных сил Ирака по освобождению от ИГ города Хавиджа. Alsumaria News сообщило, что бойцы отряда «Хашд аш-Шааби» освободили от радикальных исламистов деревню Хамира. Кроме того, военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) передавал, что силами ополченцев удалось зачистить от террористов ИГИЛ район Аль-Фатха к югу от города. Позже стало известно, что террористы сожгли в Хавидже семь медиацентров «Исламского государства». Alsumaria News писало, что в сожженных штабах хранились документы, содержащие информацию о личностях террористов, входящих в командование ИГ.

Информационное агентство Alsumaria News сообщало, что армия Ирака совместно с отрядами народного ополчения начали широкомасштабную операцию по выявлению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства» в районе населенного пункта Баакуба в провинции Дияла.

Руководство иракского Курдистана заявило о своей готовности к проведению парламентских и президентских выборов, сообщает Alsumaria News, отмечая, что голосование назначено на 1 ноября. Напомним, 25 сентября власти курдской автономии назначили референдум о независимости иракского Курдистана. По результатам голосования за создание нового государства выступило более 90% населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)