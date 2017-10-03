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Новости Сирии
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Общество
Бывшая сотрудница Навального рассказала о коррупции в его штабах
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    Бывшая сотрудница Навального рассказала о коррупции в его штабах

    21:34  3 Октября 2017
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    Бывшая сотрудница Навального рассказала о коррупции в его штабах

    Москва, 3 октября. В команде видеоблогера Алексея Навального процветает коррупция и присвоение пожертвований, присланных сторонниками. Об этом рассказала бывшая сотрудница штаба Навального Дэниэла Подморина.

    По ее словам, она работала в партии ПАРНАС, а затем в штабах Навального, где, неожиданно, столкнулась с коррупцией.  

    «Что делает правая рука Навального. Он покупает. Не покупает – берет старые компьютеры, которым лет уже 10, которые просто пылятся. В ведомостях он указывает, что купил новые компьютеры»,  – приводит телеканал РЕН ТВ слова Подмориной.

    Также она рассказала, что в штабах присваиваются деньги, которые видеоблогеру присылают его сторонники. По ее словам, такая ситуация наблюдается не только в московском отделении, но и в региональных штабах.

    Подморина объяснила, что на пропажу денег Навальный и его команда смотрят спокойно, так как их задача изобразить массовость – как на улицах, так и в собственных штабах. Реальной работы для сотрудников штаба Навального практически нет, объяснила девушка.

    Бывшая сотрудница Навального рассказала о коррупции в его штабах

    Также Подморина рассказала, о том, как на самом деле Навальный «возмещает» юридические расходы своим сторонникам, задержанным на митинге. Незадолго до митинга 12 июня он пообещал своим сторонникам, что через ЕСПЧ можно будет получить компенсацию за задержание в размере 10 000 евро, а его штаб возместить юридические расходы.

    «Меня спрашивают – вам присылать счет? Юристы – нет. Вот вы пройдите все инстанции. ЕСПЧ вам все оплатит», – рассказала Подморина.

    В какой-то момент Подморина попыталась поговорить с начальством, но девушку, по ее словам, в итоге просто уволили, расторгнув договор в тот же день.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #коррупция #навальный #подморина
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