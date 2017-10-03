Турция планирует вывести на орбиту собственную космическую станцию

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Анкара, 3 октября. Турция планирует построить собственную космическую станцию. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Об этом премьер Турции заявил на церемонии открытия завода по производству деталей для вертолетов в провинции Эксишехир.

«Законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента Турции», — заявил Йылдырым.

Он также добавил, что космическая станция позволит обеспечить экономическое развитие и безопасность Турции за счет космических и авиационных технологий.

Ранее министерство транспорта, мореходства и связи Турции заявило, что практически завершило работу над законопроектом о создании национального космического агентства.