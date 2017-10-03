Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

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Сирия, 3 октября. SDF уничтожили 30 террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, жители Замалки угрожают захватить продовольственные склады группировки «Файлак ар-Рахман» из-за высоких цен на продукты, боевики ведут обстрел мирных поселений Эль-Кунейтры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Ракке.

«Файлак ар-Рахман»: спровоцировала акцию протеста в Замалке.

Курды: уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, продвигаются в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по кварталу Аль-Тавасия в Ракке.

Провинция Дамаск

Жители населенного пункта Замалка вышли на демонстрацию против повышения цен на продукты питания. По данным информационного агентства Damascus Now, сирийцы угрожают захватить продовольственные склады группировки «Файлак ар-Рахман», под контролем которой находится этот район Восточной Гуты.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районах Дума, Айн Тарма и Хош ас-Салихия. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress).

Провинция Алеппо

Радикальные боевики открыли огонь по грузовику, перевозившему газовые баллоны в районе мечети Аль-Гуфран в городе Алеппо. Как пишет местный источник в социальной сети Twitter (@nour.akkam.9), один из баллонов взорвался, что вызвало пожар на улице административного центра региона. О жертвах среди местного населения не сообщается.

Также в столицу региона прибыл гуманитарный груз из Ирана, передает источник в Twitter (@sayed_ridha). В Алеппо было доставлено 200 тонн продуктов и предметов первой необходимости, предназначенных для жителей провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ1 населенный пункт Лиджа, сообщает один из источников в своем микроблоге в Twitter (@ClaudiaAlMina). Автор публикации отмечает, что во время зачистки поселения ополченцы ликвидировали 30 радикалов «Исламского государства»1. Ранее сообщалось, что под контроль курдских формирований перешел район Аль-Кубар к северо-западу от города Дейр эз-Зор.

В это время Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ двух параллельных шоссе, ведущих из Дейр эз-Зора в Аль-Маядин.

Провинция Ракка

Twitter-канал (@ClaudiaAlMina) сообщает, что Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются на востоке Ракки. Также автор публикации сообщает, что бойцы курдского ополчения уничтожили группу террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в поселение Семра.

Один из военных источников в городе Ракка сообщает в своем Twitter-аккаунте (@Botamba5), что ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по кварталу Аль-Тавасия. Ранее сообщалось, что за последние сутки под огнем авиации антитеррористического альянса во главе с США в Ракке погибло 69 мирных жителей.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики радикальной оппозиции ведут обстрел мирных поселений Аюба и Джеба в пригороде Эль-Кунейтры. Об этом пишет информационное агентство Damascus Now на своей странице в Twitter (@now_damascus).

Один из военных источников в социальной сети Facebook (@mrkazgolan784) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций антиправительственных формирований в районе поселений Наба ас-Сахр и Масхара с использованием тяжелой артиллерии.

Ирак

Руководство иракского Курдистана заявило о своей готовности к проведению парламентских и президентских выборов, сообщает Alsumaria News, отмечая, что голосование назначено на 1 ноября. Напомним, 25 сентября власти курдской автономии назначили референдум о независимости иракского Курдистана. По результатам голосования за создание нового государства выступило более 90% населения.

Alsumaria News передает, что 222 иракских беженца вернулось из сирийского лагеря Аль-Хол в свои дома в провинции Найнава.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)