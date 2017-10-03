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Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты
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    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    22:30  3 Октября 2017
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    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Сирия, 3 октября. SDF уничтожили 30 террористов ИГ1 в Дейр эз-Зоре, жители Замалки угрожают захватить продовольственные склады группировки «Файлак ар-Рахман» из-за высоких цен на продукты, боевики ведут обстрел мирных поселений Эль-Кунейтры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.  

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Эль-Кунейтре.

    «Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Ракке.

    «Файлак ар-Рахман»: спровоцировала акцию протеста в Замалке.

    Курды: уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, продвигаются в Ракке.

    Международная коалиция: нанесла удары по кварталу Аль-Тавасия в Ракке.

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Жители населенного пункта Замалка вышли на демонстрацию против повышения цен на продукты питания. По данным информационного агентства Damascus Now, сирийцы угрожают захватить продовольственные склады группировки «Файлак ар-Рахман», под контролем которой находится этот район Восточной Гуты.

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районах Дума, Айн Тарма и Хош ас-Салихия. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Радикальные боевики открыли огонь по грузовику, перевозившему газовые баллоны в районе мечети Аль-Гуфран в городе Алеппо. Как пишет местный источник в социальной сети Twitter (@nour.akkam.9), один из баллонов взорвался, что вызвало пожар на улице административного центра региона. О жертвах среди местного населения не сообщается.

    Также в столицу региона прибыл гуманитарный груз из Ирана, передает источник в Twitter (@sayed_ridha). В Алеппо было доставлено 200 тонн продуктов и предметов первой необходимости, предназначенных для жителей провинции.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ1 населенный пункт Лиджа, сообщает один из источников в своем микроблоге в Twitter (@ClaudiaAlMina). Автор публикации отмечает, что во время зачистки поселения ополченцы ликвидировали 30 радикалов «Исламского государства»1. Ранее сообщалось, что под контроль курдских формирований перешел район Аль-Кубар к северо-западу от города Дейр эз-Зор.

    В это время Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает зачистку от террористов ИГ двух параллельных шоссе, ведущих из Дейр эз-Зора в Аль-Маядин.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Twitter-канал (@ClaudiaAlMina) сообщает, что Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются на востоке Ракки. Также автор публикации сообщает, что бойцы курдского ополчения уничтожили группу террористов «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в поселение Семра.  

    Один из военных источников в городе Ракка сообщает в своем Twitter-аккаунте (@Botamba5), что ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по кварталу Аль-Тавасия. Ранее сообщалось, что за последние сутки под огнем авиации антитеррористического альянса во главе с США в Ракке погибло 69 мирных жителей.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Боевики радикальной оппозиции ведут обстрел мирных поселений Аюба и Джеба в пригороде Эль-Кунейтры. Об этом пишет информационное агентство Damascus Now на своей странице в Twitter (@now_damascus).

    Один из военных источников в социальной сети Facebook (@mrkazgolan784) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций антиправительственных формирований в районе поселений Наба ас-Сахр и Масхара с использованием тяжелой артиллерии.

    Ирак

    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты

    Руководство иракского Курдистана заявило о своей готовности к проведению парламентских и президентских выборов, сообщает Alsumaria News, отмечая, что голосование назначено на 1 ноября. Напомним, 25 сентября власти курдской автономии назначили референдум о независимости иракского Курдистана. По результатам голосования за создание нового государства выступило более 90% населения.

    Alsumaria News передает, что 222 иракских беженца вернулось из сирийского лагеря Аль-Хол в свои дома в провинции Найнава.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #исламское государство #ирак #дейр эз-зор #ракка #эль-кунейтра #курдистан #найнава #замалка
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    Сирия новости 3 октября 22.30: SDF уничтожили 30 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, жители Замалки вышли на митинг против высоких цен на продукты
    Сирия новости 3 октября 19.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ шоссе на Аль-Маядин, 20 мирных жителей Ракки погибло под ударами ВВС коалиции
    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки
    Сирия новости 3 октября 12.30: под ударами коалиции погибло четыре гражданских в Ракке, «Тахрир аш-Шам» арестовала жителя Идлиба
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