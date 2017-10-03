Рада приняла закон о пенсионной реформе, депутат назвал его «обманом украинцев»

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Киев, 3 октября. Депутаты Верховной рады приняли закон о пенсионной реформе на Украине. За данную инициативу проголосовали 288 нардепов.

При этом недовольство простых украинцев и экспертов вызывает индексация пенсий, которая будет производиться по новой формуле только с 2022 года. Также документ предполагает постепенное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию до 35 лет к 2028 году. На сегодня он составляет 15 лет. В трудовой стаж будут включены отпуск по беременности и уходу за ребенком, обучение в вузах на очном отделении, а также в аспирантуре и военная служба.

Размер минимальной пенсии, согласно закону, будет повышен до 1452 гривен. Как отмечает «Парламентская газета», 100 долларов по нынешнему курсу равны 2670 гривнам.

При это фракция «Оппозиционого блока», которая голосовала против принятия закона, еще до одобрения пенсионной реформы депутатами Рады заявляла, что реформа являются «красивой оберткой отравленной конфеты».

Как заявил депутат Вадим Новинский, реформа имеет скрытые механизмы, а увеличение пенсии коснется далеко не всех.