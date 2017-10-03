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Школьник из Подмосковья создал уникальную копию первого спутника Земли
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    Школьник из Подмосковья создал уникальную копию первого спутника Земли

    21:17  3 Октября 2017
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    Школьник из Подмосковья создал уникальную копию первого спутника Земли

    Москва, 3 октября. Пятнадцатилетний школьник из подмосковного города Лобня создал точную копию первого искусственного спутника нашей планеты.

    Девятиклассник занимается в кружке авиамоделирования «Колибри». Над созданием модели он работал полгода. Из 14 слоев папье-маше он создал шар диаметром 58 см с пенопластовыми шпангоутами и металлическими антеннами длиной три метра. «Спутник» подросток покрыл семью слоями зеркальной краски для машин.

    «Когда мама увидела фотографию спутника, она не поверила, что это я сам сделал. Решила, что это фотошоп», — рассказаз школьник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #земля #спутник #лобня
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