АТОР подсчитала убытки туроператоров из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

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Москва, 3 октября. Общие потери туроператоров, использовавших для вывоза клиентов за границу чартерные рейсы авиакомпании «ВИВ-Авиа», составят не менее семи миллиардов долларов. Об этом сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, сейчас вывозом пассажиров обанкротившейся авиакомпании занимаются туроператоры за свой счет.

«Все деньги, которые были выделены, пошли на осуществление регулярных рейсов. То есть всю чартерную перевозку туроператоры взяли на себя», — приводит ее слова газета «Известия».

Напомним, что 23 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных перевозок из-за финансовых проблем. Общая задолженность перевозчика, по данным Росавиации, составляет примерно десять миллиардов рублей.