Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии
Россия
АТОР подсчитала убытки туроператоров из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    АТОР подсчитала убытки туроператоров из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

    21:13  3 Октября 2017
    41

    АТОР подсчитала убытки туроператоров из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

    Москва, 3 октября. Общие потери туроператоров, использовавших для вывоза клиентов за границу чартерные рейсы авиакомпании «ВИВ-Авиа», составят не менее семи миллиардов долларов. Об этом сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    По ее словам, сейчас вывозом пассажиров обанкротившейся авиакомпании занимаются туроператоры за свой счет.  

    «Все деньги, которые были выделены, пошли на осуществление регулярных рейсов. То есть всю чартерную перевозку туроператоры взяли на себя», — приводит ее слова газета «Известия».

    Напомним, что 23 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных перевозок  из-за финансовых проблем. Общая задолженность перевозчика, по данным Росавиации, составляет примерно десять миллиардов рублей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #атор #вим-авиа #ломидзе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53397

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106968

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29860

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44253

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25527
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        21:24   3 Октября 2017
        55
        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        19:27   3 Октября 2017
        584
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        79
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1723