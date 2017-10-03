Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ
Москва, 3 октября. Передача «Время» стала лучшей информационной программой на российском телевидении по версии жюри ТЭФИ-2017. Церемония вручения престижной премии прошла во вторник в Москве.
Кроме того, «Вести недели» были признаны лучшей информационно-аналитической итоговой программой.
«Орфеев» также получили журналист Владимир Соловьев (номинация «Интервьюер»), Ольга Скабеева, Евгений Попов и Роман Бабаян (номинация «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма»). Непосредственно Дмитрий Борисов победил в номинации «Лучший ведущий информационной программы».
Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Соловьев внес Ивана Урганта в черный список в своем аккаунте в Twitter.