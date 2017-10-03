Донбасс: ВСУ выпустили более 40 снарядов по окраинам Донецка

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Донецк, 3 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 59 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались 13 населенных пунктов республики. По словам Басурина, украинские силовики выпустили около 45 мин по окраинам Донецка и близлежащим населенным пунктам. Кроме того, ВСУ нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам на юге ДНР. В ходе обстрелов украинские силовики применяли вооружение БМП и БТР, минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие. В результате обстрелов были повреждены два жилых дома.

Ранее глава парламента ЛНР Алексей Карякин заявил, что отказ Киева огласить свою позицию относительно закона о статусе Донбасса, свидетельствует о намерении президента Украины Петра Порошенко решить конфликт силовым путем, передает «Дни.ру».