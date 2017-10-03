Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ отчиталось о работе по налаживанию мирной жизни в Сирии
Новороссия
Донбасс: ВСУ выпустили более 40 снарядов по окраинам Донецка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ выпустили более 40 снарядов по окраинам Донецка

    21:47  3 Октября 2017
    59

    Донбасс: ВСУ выпустили более 40 снарядов по окраинам Донецка

    Донецк, 3 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 59 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказались 13 населенных пунктов республики. По словам Басурина, украинские силовики выпустили около 45 мин по окраинам Донецка и близлежащим населенным пунктам. Кроме того, ВСУ нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам на юге ДНР. В ходе обстрелов украинские силовики применяли вооружение БМП и БТР, минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие. В результате обстрелов были повреждены два жилых дома.

    Ранее глава парламента ЛНР Алексей Карякин заявил, что отказ Киева огласить свою позицию относительно закона о статусе Донбасса, свидетельствует о намерении президента Украины Петра Порошенко решить конфликт силовым путем, передает «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53392

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106968

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29860

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44252

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25526
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        21:24   3 Октября 2017
        55
        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        19:27   3 Октября 2017
        581
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        79
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1716