Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бывшая сотрудница Навального рассказала о коррупции в его штабах
Украина
Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке

    21:36  3 Октября 2017
    40

    Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке

    Киев, 3 октября. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что пожар на складе боеприпасов в Винницкой области сопровождался появлением странных «космических аппаратов».

    По его словам, есть много признаков, которые свидетельствуют о том, что пожар на складе боеприпасов в Винницкой области был диверсией. Перед пожаром на складах в Калиновке появились проблемы в системе связи силовых структур. Кроме того, в Виннице перед началом пожара целый час не было света.

    «Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому, что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него», — сказал Муженко в эфире украинского телеканала ZIK.

     

    Стоит отметить, что данное заявление главы Генштаба ВСУ вызвало удивление у украинских пользователе соцсетей.

    Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке

    Некоторые украинцы восприняли заявление Муженко с иронией, отметив, что глава Генштаба ВСУ обладает талантом сатирика.

    Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке

    Кое-кто предположил, что истинной причиной данного заявления послужили проблемы медицинского характера.

    Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке

    Автор: Алексей Громов
    #украина #пожар #муженко #боеприпасы #винницкая область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53389

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106968

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29860

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44252

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25526
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        Программы «Время» и «Вести недели» получили премию ТЭФИ

        21:24   3 Октября 2017
        55
        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        19:27   3 Октября 2017
        574
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        79
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1713