Украинцев удивило заявление Муженко о «появлении космических аппаратов» на пожаре в Калиновке

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Киев, 3 октября. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что пожар на складе боеприпасов в Винницкой области сопровождался появлением странных «космических аппаратов».

По его словам, есть много признаков, которые свидетельствуют о том, что пожар на складе боеприпасов в Винницкой области был диверсией. Перед пожаром на складах в Калиновке появились проблемы в системе связи силовых структур. Кроме того, в Виннице перед началом пожара целый час не было света.

«Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому, что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него», — сказал Муженко в эфире украинского телеканала ZIK.

Стоит отметить, что данное заявление главы Генштаба ВСУ вызвало удивление у украинских пользователе соцсетей.

Некоторые украинцы восприняли заявление Муженко с иронией, отметив, что глава Генштаба ВСУ обладает талантом сатирика.

Кое-кто предположил, что истинной причиной данного заявления послужили проблемы медицинского характера.