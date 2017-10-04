Сирия новости 4 октября 07.00: ВС Турции готовы начать операцию против боевиков в Идлибе; ИГ контратакует позиции САА в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 4 октября. ВС Турции готовы начать операцию против боевиков в Идлибе; ИГ1 контратакует позиции САА в Дейр эз-Зоре; «Ахрар аш-Шам» обстреляли «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет бои с ИГ за ряд высот в провинции Хама.

Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции нанесли авиаудары по осажденным районам в центре города Ракка

«Исламское государство»: трижды контратаковал САА в Дейр эз-Зоре.

«Ахрар аш-Шам»: обстреляли «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

ВС Турции: готовы начать операцию «Меч Евфрата» в Идлибе против «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дамаск

Боевики группировки так называемой «умеренной» оппозиции нарушают режим прекращения огня в провинции Дамаск, сообщает иранское информационное агентство ABNA. Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции незаконного вооруженного формирования «Джейш Аль-Ислам» в районе Восточная Гута.

Причем, противоречия между группировками вооруженной оппозиции, действующей в районе Дамаска, обостряются. Как сообщает источник в Twitter (@Damascus_Now), боевики также активно оборудуют фортификационные сооружения в районах Джобар и Айн-Терма. Кроме того, чтобы удержать свои позиции в районах Дума, Арбил и Нашабия группировки вооруженной оппозиции проводят контратаки в направлениях Утаи, Хазрамы, Мисрабы и Харасма, тем самым не допуская сжатия правительственными войсками кольца окружения и в перспективе работая на деблокирование района Восточной Гуты.

По информации, появившейся в Twitter (@QalaatAlMudiq), в городе Джеруд, располагающемся в 45 километрах северо-восточнее Дамаска, при участии российских военных состоялась встреча представителей властей САР и оппозиционного Комитета Восточного Каламуна. Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы нормализации ситуации в удерживаемых повстанцами районах, включая упрощение пропускного режима для мирных жителей, обеспечение доставки товаров первой необходимости в заблокированные населенные пункты, а также освобождение заключенных.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ShahbaPress) один из источников, артиллерия «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляла позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Дарет Изза на западе провинции.

Российские военные медики развернули новый госпиталь в Алеппо и принимают в нем более ста пациентов в день, сообщил начальник отдельного медицинского отряда Минобороны РФ Дмитрий Асессоров. В госпитале работает мобильный рентген-кабинет, пациентов принимают окулисты, лор, невропатолог, терапевт, нейрохирург и анестезиолог.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает источник в Twitter (@MoroccanArab), «Исламское государство» трижды контратаковало позиции правительственных сил, чтобы вернуть под свой контроль ранее утраченные территории. Отмечается, что в ближайшее время боевики ИГ не оставят попыток сорвать наступление сирийской армии. Высока вероятность проведения контратаки в направлении населенного пункта Абу-эль-Лиель с применением так называемых «джихад-мобилей».

По информации источника в Twitter (@resist43v3r) лидеры «Исламского государства»1 дали указание своим полевым командирам провести наступление на позиции правительственных войск, оборудованные в районе населенных пунктов Маррат и Хашам. К наступлению привлечены специальный отряд «ингимаси», усиленная пехотная группировка, а также террорист-смертник на заминированном автомобиле.

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили у террористов ИГ город Аль-Касра к северо-западу от Дейр эз-Зора, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@VivaRevolt) один из источников.

Провинция Идлиб

На странице в социальной сети Twitter @IvanSidorenko1 появилось сообщение, что подразделения вооруженных сил Турции, сосредоточенные на турецко-сирийской границе, находятся в состоянии полной боевой готовности, ожидая приказа о начале операции против террористических группировок, входящих в альянс «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

Операция турецких подразделений «Меч Евфрата» будет также проходить на территории провинции Алеппо. По всей видимости, военному контингенту Турции будут оказывать поддержку протурецкие группировки вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия, «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам».

Напомним, 28 сентября в правительственной резиденции в Анкаре прошла закрытая почти двухчасовая встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Как предполагают эксперты, одной из главных тем стало обсуждение ситуации в Идлибе и создания там четвертой зоны деэскалации в рамках достигнутых ранее договоренностей на шестом раунде переговоров в Астане. В данный момент положение в Идлибе и соседних с ним провинциях Алеппо и Хама осложняется активностью боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и примкнувших к ним по разным причинам группировок вооруженной оппозиции, образующих альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по осажденным районам в центре города Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Raqqa 24.

Провинция Хама

В районе Акербата правительственные силы продолжают бои с остающимися на востоке провинции отрядами «Исламского государства». Как сообщают проправительственные активисты, сирийская армия сейчас ведет бои за ряд высот.

Если верить распространяемой через Telegram-каналы, связанные с ИГ, информации, в районе между населенными пунктами Абу-Дали и Соха террористы атаковали подразделение сирийской армии с использованием смертника.

Также, как сообщают военные источники, «Исламское государство» (запрещено в РФ) ведет артиллерийский обстрел позиций сирийских правительственных войск в районе Саламии и Барри-эш-Шарки из районов населенных пунктов Расм-эль-Абайке и Умм-Твене-Эш-Шамалия.

Как сообщает интернет-портал Islamic World News, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ в провинции Хама освободили от террористов ИГ деревни Арак, Джабирия и Вадхихи.

Напомним, Акербатский котел ранее был создан сирийской армией при поддержке ВКС РФ, которые обеспечили встречу двух группировок САА в населенном пункте Эс-Саванетт. За несколько недель при поддержке российской авиации правительственным войскам удалось значительно сжать кольцо окружения, однако в нем по-прежнему идут ожесточенные бои с оставшимися силами боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)