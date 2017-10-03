Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера

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Вашингтон, 3 октября. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности. Такими данными во вторник поделились американские СМИ.

Согласно предварительной информации, предприниматель также страдал от заражения резистентным штаммом кишечной палочки.

REVEALED: Hugh Hefner died of heart failure and septicemia after contracting drug-resistant strain of e-coli https://t.co/d4FFRtHtNo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что основатель журнала Playboy был похоронен на Вествудском кладбище в штате Калифорния. Его склеп находится рядом с местом захоронения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро.