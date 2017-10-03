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Новости Сирии
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Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера
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    Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера

    20:56  3 Октября 2017
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    Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера

    Вашингтон, 3 октября. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности. Такими данными во вторник поделились американские СМИ.

    Согласно предварительной информации, предприниматель также страдал от заражения резистентным штаммом кишечной палочки.

    Напомним, ранее стало известно о том, что основатель журнала Playboy был похоронен на Вествудском кладбище в штате Калифорния. Его склеп находится рядом с местом захоронения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро.

    Автор: Алексей Громов
    #хефнер
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