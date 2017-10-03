Глава Генштаба ВСУ рассказал, как украинский десант развернули на пути в Крым

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Киев, 3 октября. Генштаб вооруженных сил Украины готовил военную операцию на территории Крыма в 2014 году. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

По его словам, в феврале 2014 года Министерство обороны Украины подготовило план спецоперации, которая предполагала наращивание группировки в Крыму путем переброски с материковой части Украины.

«Самолеты были подняты в воздух, соответствующие части были выведены в районы сбора и на аэродромы. Буквально во время перелета поступила команда: стой, прекратить. Тогда мы развернули самолеты», — сказал Муженко в эфире украинского телеканала ZIK.

Он также добавил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом, а ей на подмогу планировалось отправить морских пехотинцев.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.